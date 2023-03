"Leur histoire aurait pu s'arrêter là" : Albert et Charlene de Monaco, cet évènement tragique qui les a rapprochés

A 65 ans (qu'il fête ce mardi 14 mars), le prince Albert de Monaco est un homme heureux : désormais bien installé dans son rôle, qu'il occupe depuis 17 ans, il est marié avec son épouse, Charlene, depuis 2011, et est papa d'adorables jumeaux, Jacques et Gabriella (8 ans), qui semblent déjà prêts à lui succéder. Une belle vie, légèrement construite sur le tard, et qui aurait pu tourner différemment...

En effet, comme on l'apprend dans le documentaire Famille Royale, secrets et scandales, diffusé sur W9, le fils de Grace Kelly n'avait pas vraiment prévu de faire sa vie avec Charlene Wittstock, une nageuse sud-africaine rencontrée au début des années 2000. A l'époque, il est encore héritier, commence progressivement à se préoccuper d'une descendance qu'il lui faudra bien construire, mais est encore loin de fonder une famille. Charlene, quant à elle, est sportive et fait le déplacement à Monaco pour un tournoi international.

Et c'est lors d'une soirée, leurs yeux se croisent. Selon les experts du documentaire, ainsi que ses amies présentes à ce moment-là, la jeune femme passe la fin de la nuit avec le prince, et le duo, déjà complice, se promène, champagne à la main, dans les rues de la principauté. Ils se font même des confidences, mais le lendemain, tout est fini : Charlene rentre en Afrique du Sud et Albert retrouve son rôle officiel, d'autant que son père a une santé de plus en plus fragile.

La mort de Rainier III, un tournant de leur vie

Le duo ne se voit alors plus, accaparé par leurs obligations. Difficile, à ce moment-là, d'imaginer qu'ils formeront un jour une famille ! Mais un événement tragique va tout changer : en 2005, Rainier III meurt brusquement. Le prince Albert et ses soeurs Caroline et Stéphanie de Monaco sont abattus et reçoivent, entre toutes les condoléances, celles de Charlene Wittstock. Le contact est renoué, et la relation, cette fois-ci, se développe entre elle et le prince.

Entre 2006 et 2011, tous les deux se voient discrètement... jusqu'à un fastueux mariage, en juillet 2011, où les larmes d'émotion de Charlene de Monaco, mais aussi sa superbe robe et la foule immense sont restés dans toutes les mémoires. En décembre 2014, les adorables Jacques et Gabriella sont venus rejoindre la famille et comblent désormais leurs parents de joie. Et tout ça grâce à un coup du destin...