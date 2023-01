"Je vais devoir adopter..." : Ce plan B décidé par Albert de Monaco si Charlène n'avait pas eu d'enfants

Depuis quelques mois, il le suit partout et copie même ses tenues : à 8 ans, Jacques de Monaco semble avoir parfaitement compris qu'un jour, il succèdera à son père, le prince Albert, sur le trône monégasque. Toujours très proche de sa soeur jumelle Gabriella, le petit garçon n'hésite cependant pas à imiter son papa en train de saluer la foule et participe désormais aux nombreuses célébrations du Rocher comme le font les adultes.

Mais que se serait-il passé si le petit garçon n'avait jamais vu le jour ? Nés de l'union entre le souverain monégasque et l'ex-nageuse Charlène Wittstock, les jumeaux Jacques et Gabriella ont en effet vu le jour alors que leur père était déjà âgé de 56 ans, un âge plutôt tardif pour assurer sa descendance ce qui le préoccupait beaucoup selon les experts du documentaire Albert et Charlene, un couple dans la tourmente, diffusé ce mardi soir sur W9.

Ceux-ci révèlent en effet que le prince aurait poussé son épouse au mariage le plus rapidement possible, craignant qu'il ne puisse pas assurer un héritier et qu'il soit dans l'obligation de faire une manoeuvre assez inattendue : adopter les enfants de sa soeur ! "Il lui a dit qu'il fallait absolument qu'ils se marient, raconte le journaliste Jean-Luc Geneste. Pourquoi ? Parce qu'il a plus de 43 ans. Il lui dit une chose incroyable, que si il n'a pas de femme et pas d'enfant, il sera obligé d'adopter son neveu, le fils aîné de Caroline, pour assurer la descendance du royaume."

Andréa Casiraghi... presque prince !

Un argument qui a marché avec la jeune femme, en tout cas, puisque celle-ci est tombée enceinte trois ans après leur fastueux mariage des petits jumeaux, nés en décembre 2014. Mais on apprend donc qu'Andréa Casiraghi (38 ans) est passé tout proche d'être adopté par son oncle afin de devenir prince de Monaco ! Un titre auquel le père de Sasha (9 ans), India (7 ans) et Maximillian (4 ans) n'a normalement pas droit (il est 4ème aujourd'hui) en étant le fils de Caroline de Monaco, bien que celle-ci soit plus âgée qu'Albert et donc la première héritière de leur père.

En effet, la règle monégasque veut que dans une fratrie, la priorité aille au fils. C'est également la raison pour laquelle c'est Jacques, parmi les jumeaux, qui montera sur le trône à la suite d'Albert, et non sa soeur Gabriella. Ni, d'ailleurs, Jazmin Grace et Alexandre, les deux premiers enfants du prince, issus de premières romances : tous les deux sont en effet nés hors-mariage et ne font donc pas partie de la dynastie.