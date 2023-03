Diaporama : Charlène de Monaco sculpturale et scintillante en robe à sequins au côté d'Albert, la princesse subjugue

1 / 21 Charlène de Monaco sculpturale et scintillante en robe à sequins au côté d'Albert, la princesse subjugue

2 / 21 La princesse Charlène a mis tout le monde d'accord lors de la 11eme édition du prix "Monte-Carlo - Femme de l'année" La princesse Charlene de Monaco durant la 11eme édition du prix "Monte-Carlo - Femme de l'année", à l'hotel Hermitage à Monaco. L'idée de ce Prix a été conçue par Cinzia Sgambati-Colman, journaliste, entrepreneur, mère et épouse qui a toujours essayé de maintenir l'équilibre parmi tous ses rôles. Le Prix est un hommage à ces femmes qui, en assumant un ou l'autres de ces rôles, sont parvenues à réaliser quelque chose de spécial qui a marqué leur vie ou celle des autres. Cette année, les lauréates sont Manilla di Gioovanni, pour le Prix Monte-Carlo Femme 2023, Leanne Roberts, pour le Prix Special, et le Pr. Zimi Sawacha, pour le Prix Monte-Carlo Femme de l'Année 2023 qui lui a été remis par la princesse Charlene de Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

3 / 21 La princesse, vêtue d'une magnifique robe à sequins, a scintillé de mille feux pour remettre, au côté de son mari Albert, l'un des prix attribués

4 / 21 Charlène a remis le Prix Monte-Carlo Femme de l'Année 2023 au professeur Zimi Sawacha sous le regard fier du prince

5 / 21 Les lauréates ont ensuite pris la pose avec Charlène pour immortaliser l'événement, qu'elles ne sont sûrement pas près d'oublier

6 / 21 La princesse Charlène aurait elle aussi mérité son prix pour assurer sur tous les fronts depuis qu'elle est devenue maman et épouse du prince Albert

7 / 21 Elle a beau n'avoir que le titre de princesse, Charlène est, dans le coeur de beaucoup, aussi grande qu'une reine.

