Diaporama Annie Girardot et son ex-compagnon Bob Decout : drogue et problèmes financiers, leur relation passionnée

Annie Girardot et son ex-compagnon Bob Decout : drogue et problèmes financiers, leur relation passionnée

Annie Girardot, recevant le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour La Pianiste

Muriel Robin, Lola Vogel et Renato, petits-enfants d'Annie Girardot, et Bertrand Delanoe, Maire de Paris, ont rendu un hommage public à Annie Girardot via l'apposition d'une plaque commémorative au 4 rue du Foin dans le 3e arrondissement de Paris, son dernier domicile. Le 8 mars 2013.