Diaporama Audrey Pulvar et son ex Arnaud Montebourg : Situation complexe face à Anne Hidalgo...

Audrey Pulvar et son ex Arnaud Montebourg : Situation complexe face à Anne Hidalgo...

Audrey Pulvar et Arnaud Montebourg lors d'un meeting à la Bellevilloise à Paris

3 / 14

Audrey Pulvar et Anne Hidalgo en terrasse - Audrey Pulvar et Anne Hidalgo à la rencontre des parisiens entre Belleville et République dans le cadre de la campagne de la liste "Île-de-France en Commun" à Paris, le 21 mai 2021.