Audrey Pulvar et son ex Arnaud Montebourg : Situation complexe face à Anne Hidalgo...

Les candidats à la présidentielle sont actuellement en pleine course aux parrainages. Le cas d'Anne Hidalgo est compliqué puisqu'elle est au plus bas dans les sondages avec moins de 5% d'intention de vote et l'irruption de Christiane Taubira dans la course a rajouté du "désordre". L'ancienne garde des Sceaux, victorieuse à la primaire populaire le 30 janvier n'a pas réussi à ouvrir de véritables discussions avec les autres figures de la gauche pour l'élection. Malgré les inquiétudes et les interrogations sur la suite de la campagne, la direction du parti et les fédérations ont décidé d'afficher leur soutien à la candidate socialiste, écrit Le Parisien. Mais en ce qui concerne la médiatisée Audrey Pulvar, adjointe à la mairie de Paris, rien n'est clair, ou du moins officiel. A l'inverse de son ex-compagnon et ex-candidat à la présidentielle, Arnaud Montebourg.

Adjointe chargée de l'Agriculture, de l'Alimentation durable et des Circuits courts à Paris, élue conseillère régionale en juin 2021, Audrey Pulvar n'est pas sortie de son silence. Refusant de répondre au Parisien, elle ne s'exprimera pas sur la présidentielle d'après son entourage. Ce qu'on sait, c'est que l'ancienne journaliste avait déclaré à la rentrée 2020 qu'elle soutiendrait Christiane Taubira si elle était candidate à la présidentielle, alors qu'Anne Hidalgo était en préparation pour se déclarer elle aussi. Ancienne protégée de la maire de Paris, Audrey Pulvar se serait "brouillée" avec Anne Hidalgo. Selon le quotidien parisien, "en mars dernier, ses déclarations jugées 'indigénistes' sur les réunions non mixtes lui avaient valu de nombreuses critiques puis le piètre résultat de sa liste aux régionales (sauf à Paris où elle a réalisé une contre-performance avec 12,8 % des suffrages au premier tour), passée derrière celle des écologistes, avaient sérieusement détérioré ses relations avec la maire de Paris".

Considérée comme très isolée au sein de la mairie de la capitale, Audrey Pulvar n'a donc pas rejoint les positions de son ancien compagnon Arnaud Montebourg qui a abandonné la course électorale. Son équipe a décidé de rejoindre Anne Hidalgo. "Aujourd'hui, privés de pouvoir voter pour celui qui portait nos espoirs, nous faisons le choix d'apporter notre soutien à la candidature d'Anne Hidalgo. Selon nous, son projet est le plus sérieux. Il est aussi celui qui se rapproche le plus de celui d'Arnaud Montebourg", rapporte Le Monde. Révélée en 2010, le couple formé par l'ancien ministre - désormais remarié à Amina Walter - et l'ex-chroniqueuse d'On n'est pas couché a annoncé sa séparation en novembre 2012.