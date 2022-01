"Inutile et désespérant d'ajouter du désordre" : Arnaud Montebourg abandonne la présidentielle 2022

Ce qui était un secret de polichinelle s'est confirmé ce 19 janvier : Arnaud Montebourg jette l'éponge ! Le candidat, qui s'était présenté sous les moqueries comme étant celui de la "remontada" à gauche, a annoncé ce mercredi son retrait de la course présidentielle par le biais d'une vidéo postée sur Twitter.

Après s'être déclaré candidat à la présidence de la République en septembre dernier, Arnaud Montebourg n'a jamais réussi à décoller dans les sondages ni à créer des alliances fortes à gauche. Et, alors que l'heure du dépôt des 500 parrainages d'élus - le sésame pour concourir -, approche rapidement, il a donc préféré abandonner. Dans une vidéo le montrant marchant sur les hauteurs du site de Bibracte (Saône-et-Loire), l'ancien ministre du Redressement productif lors du quinquennat de François Hollande explique : "Le moment est donc venu pour moi, en homme libre, absolument libre, (...) de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle."

A 59 ans, et après plusieurs tentatives de briguer la présidence, Arnaud Montebourg juge "inutile et désespérant d'ajouter du désordre à la confusion d'un trop grand nombre de candidatures", et précise avoir décidé de "ne soutenir aucun candidat", puisque ses propositions portées dans la campagne "ne sont pas partagées". Il est vrai qu'à gauche il y a du monde au portillon : Anne Hidalgo (très malmenée dans les sondages), Christiane Taubira (qui vient d'officialiser sa candidature), Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon (actuellement le mieux placé à l'extrême gauche dans les sondages), Fabien Roussel... "En mon âme et conscience, je ne souhaite pas participer à la dévalorisation de la démocratie dont nous avons besoin pour construire le futur", justifie l'ancien ministre.