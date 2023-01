Diaporama : Aya Nakamura sexy sur le parquet : cheveux blonds et robe fendue zèbre pour le grand show de la NBA

Aya Nakamura sexy sur le parquet : cheveux blonds et robe fendue zèbre pour le grand show de la NBA

Aya Nakamura - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Khaby Lame et Aya Nakamura - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Naomi Campbell - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © BestImage

Thylane Blondeau - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Pharrell Williams et sa femme Helen Lasichanh - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © BestImage

Tony Parker et Gaëtan Müller - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © BestImage

Khaby Lame et Aya Nakamura - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Charles Leclerc, Esteban Ocon et Pierre Gasly - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Aya Nakamura - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Irina Shayk, Victor Wembanyama - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Renaud Lavillenie et Kevin Mayer - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage

Aya Nakamura - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Karlie Kloss et Irina Shayk - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Aya Nakamura - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Victor Wembanyama et Pierre Gasly - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Pharrell Williams - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © BestImage

Aya Nakamura - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Ciryl Gane - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © BestImage

Karlie Kloss - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Khaby Lame et Aya Nakamura - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

Just Riadh - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © BestImage

23 / 28