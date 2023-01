Aya Nakamura sexy sur le parquet : cheveux blonds et robe fendue zèbre pour le grand show de la NBA

C'est une date que les amoureux de basket et plus précisément de NBA, la ligue américaine, avaient coché dans leur agenda depuis un bon moment déjà. Ce 19 janvier, la meilleure ligue de basket au monde était à Paris pour un match de saison régulière. L'occasion pour l'organisation de s'exporter à l'internationale et de conquérir de nouveaux fans en Europe. Sur le terrain de l'Accor Arena Bercy, ce sont les Pistons de Détroit qui affrontaient les mythiques Chicago Bulls, l'ancienne franchise de Michael Jordan. Une belle rencontre qui s'est terminée par une grosse victoire des joueurs de Chicago, devant un public ravi et au sein duquel on a pu voir de nombreux visages très connus.

Véritable star de la musique à l'international depuis plusieurs années maintenant, Aya Nakamura a fait le déplacement à Bercy hier et elle était radieuse. La chanteuse de 27 ans, originaire de Bamako au Mali, avait opté pour une chevelure blonde virant sur le blanc et une jolie robe aux imprilés zèbres. Accompagnée de la star des réseaux sociaux Khaby Lame, elle n'est pas passée inaperçue pour ce match de gala (toutes les photos de la soirée sont à retrouver dans le diaporama). L'interprète de Djadja n'était pas la seule star présente hier soir puisqu'on a également pu voir Naomi Campbell assise dans les premiers rangs. La jeune actrice Thylane Blondeau avait également fait le déplacement à Bercy pour voir les stars de la NBA.

Les sportifs français bien représentés

Match de basket oblige, la légende du sport français Tony Parker a assisté au match, tout comme plusieurs autres sportifs français bien connus. Le trio de copains de la Formule 1, Charles Leclerc, Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont retrouvés pour l'occasion, tout comme les deux stars de l'athlétisme, Renaud Lavillenie et Kevin Mayer. Au rayon international, les top modèles Karlie Kloss et Irina Shayk étaient dans les tribunes, tout comme le chanteur et producteur Pharrell Williams, venu avec sa femme Helen Lasichanh. La star des sports de combat Cyril Gane et l'influenceur et créateur de contenu Just Riadh complètent ce plateau de stars.