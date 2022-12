Charles Leclerc annonce sa séparation inattendue avec Charlotte ! Le pilote s'explique par message

C'est une nouvelle qui va certainement faire beaucoup parler, mais Charles Leclerc est de nouveau un coeur à prendre ! Si cela va certainement en réjouir beaucoup, tant le jeune pilote de 25 ans est apprécié pour son physique de jeune premier, ses fans vont certainement très tristes d'apprendre sa séparation. En couple depuis trois ans avec la belle Charlotte Siné, le Monégasque vient d'annoncer leur séparation sur son compte Instagram. Suivi par plus de 9,5 millions d'abonnés, il a publié un message en anglais il y a quelques heures pour officialiser leur rupture (la story est à retrouver dans le diaporama). "Bonjour tout le monde, Charlotte et moi avons décidé de mettre un terme à notre relation, mais nous restons bons amis", a-t-il déclaré, déclenchant la stupeur de ses fans.

Une période forcément difficile à vivre pour Charles Leclerc, qui a vécu une saison bien compliquée chez Ferrari, même s'il termine à la deuxième place du championnat du monde derrière Max Verstappen. "Nous avons partagé tellement de bons moments et elle (Charlotte) est et restera toujours quelqu'un de spécial pour moi. Elle est incroyable et mérite le meilleur, s'il vous plaît respectez notre décision et sa vie privée dans des moments comme celui-ci. Merci", conclut-il son message. Si leur belle histoire d'amour est terminée, il semble donc que cela ce soit fait sans heurt entre les deux exs, qui vont conserver une belle amitié.

Charlotte laisse également un message à ses abonnés

De son côté, Charlotte Siné a également tenu à écrire un message à ses abonnés sur Instagram. Très populaire sur la plateforme, elle vient de publier elle aussi un message qui ressemble beaucoup à celui de Charles Leclerc. "Bonjour, Charles et moi avons décidé de mettre fin à notre relation et nous restons bons amis. Ça a été trois années superbes ensemble avec de nombreux souvenirs. C'est une personne incroyable et je lui souhaite le meilleur", déclare la jolie brune.

