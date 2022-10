Pierre Gasly de nouveau en couple ? Le pilote français très complice avec une bombe portugaise pour PSG-OM !

C'est toujours un match à part et chaque année les rencontres entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille sont très attendues par les supporters des deux clubs les plus populaires de France. Si depuis plusieurs saisons maintenant la rivalité s'est un peu atténuée en raison de la dimension impressionnante prise par le club de la capitale depuis sa reprise par le Qatar, le match d'hier a offert un très beau spectacle. Sans Dimitri Payet resté sur le banc de touche, les Phocéens ont offert une très belle résistance, ne s'inclinant que d'un but. Buteur, le Brésilien Neymar a encore régalé ses supporters, bien aidé par ses deux compères de l'attaque, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Comme pour chaque Paris-Marseille, les tribunes étaient pleines à craquer et les stars étaient au rendez-vous pour cette rencontre pas comme les autres. Amoureux du PSG, le pilote Pierre Gasly est venu assister au match et il était très bien accompagné. Longtemps en couple avec une belle italienne, le Français de 26 ans a été aperçu au côté d'une sublime brune qui n'est autre que Kika Cerqueira Gomes, un mannequin portugais très populaire sur Instagram, avec plus de 165 000 abonnés. Si rien n'est officiel entre les deux, ils sont apparus très complices pendant la rencontre et il se pourrait bien qu'il y ait de la romance dans l'air (les photos sont à retrouver dans le diaporama) !

Les tribunes garnies de stars pour ce clasico de haut niveau

Les habitués du Parc des Princes étaient évidemment présents pour ce clasico, à l'image du judoka Teddy Riner ou encore de Franck Dubosc, venu avec ses enfants. Tina Kunakey était également là avec son frère Zakari, tout comme l'humoriste Paul Mirabel. Les actrices Melha Bedia et Alice Belaïdi étaient de la partie, tout comme Marc-Olivier Fogiel. Grand supporter de l'OM, Camille Combal a dû repartir déçu du stade, au contraire du rappeur Oxmo Puccino, qui vit à Paris.

Une belle rencontre et de nombreuses célébrités en tribunes et on a peut-être assisté aux débuts d'une belle idylle entre Pierre Gasly et Kika Gomes.