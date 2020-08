Pierre Gasly (F1) : Sa maison "saccagée", il se fait clasher sur Twitter

Heureux d'avoir terminé à la 9ème place du Grand-Prix d'Espagne de Formule 1, Pierre Gasly s'apprêtait à rentrer à son domicile situé près de Rouen, soulagé de prendre enfin prendre quelques jours de repos après la compétition. Malheureusement, le pilote de formule 1 a eu la désagréable surprise de découvrir que sa maison avait été cambriolée en son absence. Sur les nerfs, le pilote français a tenu à faire part de sa colère sur les réseaux sociaux. Dépité, Pierre a également tenté de lancer un appel à témoins pour retrouver ses affaires dérobées lorsqu'il n'était pas là. "Certaines personnes sont vraiment sans valeur, irrespectueuses & méprisables. Je me suis fait cambrioler et saccager ma maison en Normandie, voler des montres BRM gravées en mon nom, Tag Heuer, bijoux, vêtements, lunettes, casques de courses, veuillez me contacter svp si vous avez/voyez ou entendez des infos" écrit-il, encore bouleversé par sa mésaventure.

La jalousie à la française...

Si certains ont rapidement envoyé tous leurs encouragements au jeune homme de 24 ans, d'autres, plus mesquins (et sans doute un brin jaloux), n'ont pas hésité à tacler Pierre lui rappelant que sa fortune lui permettait largement de racheter ses objets volés. "Je veux pas justifier les voleurs mais Pierre a assez d'argent pour acheter tout ça encore une fois et beaucoup plus" a par exemple écrit l'un des internautes. Des propos vivement critiqués par les fans de Pierre Gasly, montés au créneau pour défendre le pilote de Formule 1. "Votre commentaire est ridicule. Il a travaillé pour ça, subit une pression de dingue. Il paye des impôts exorbitants. Et oui des affaires "de luxe" peuvent être sentimentales ! La jalousie à la française..." a ainsi rétorqué un follower, scandalisé.