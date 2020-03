Mort d'Anthoine Hubert : son meilleur ami Pierre Gasly, émouvant, témoigne

Anthoine Hubert avait l'avenir devant lui, mais sa passion pour les courses automobiles l'a emporté le 31 août 2019. Le pilote français de 22 ans de F2 a été victime d'un effroyable accident qui lui a coûté la vie sur le circuit de Spa-Francorchamps, en Belgique. La mort soudaine du grand espoir du sport automobile français avait laissé de nombreux champions sans voix, dont Lewis Hamilton, mais aussi ses plus proches amis. Parmi eux, Pierre Gasly, pilote de F1 de 24 ans.

Présent lors des obsèques d'Anthoine Hubert qui s'étaient déroulées le 10 septembre 21019 à Chartres, Pierre Gasly témoigne aujourd'hui dans une série Netflix. C'est dans la saison 2 de Formula 1 : pilotes de leur destin, disponible depuis le 28 février 2020, que le coureur de la Scuderia AlphaTauri revient sur la mort de son meilleur ami.

"C'est impossible de décrire ce qu'il se passe, mentalement et même physiquement, quand on perd son meilleur ami. On se sent super mal et, en même temps, on n'arrive pas à y croire. Quand l'accident a eu lieu, j'étais dans le paddock. Dès que j'ai vu les voitures, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Je ne savais pas encore quel pilote était concerné. Et puis j'ai vu mes parents. Ils étaient effondrés et ils pleuraient. Ils m'ont annoncé qu'Anthoine était décédé. C'est très dur à accepter. Très dur", explique-t-il, comme le rapporte Closer.

Anthoine Hubert et Pierre Gasly se connaissaient depuis de longues années, depuis leur rencontre lors de leur première saison de karting. Rivaux sur la piste, ils ne l'étaient pas dans la vie. "De nos 13 à nos 18 ans, on vivait ensemble, témoigne Pierre Gasly devant les caméras de Netflix. On dormait dans la même chambre, on a vécu les mêmes cours, les mêmes entraînements. Si je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui."