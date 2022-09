Renaud Lavillenie et sa femme Anaïs : photos inédites de leur mariage

Il y a des journées qui restent marquées pour la vie et pour Renaud Lavillenie et sa femme Anaïs, l'une d'elles a eu lieu le 28 septembre 2018. C'est ce jour que les deux tourtereaux ont choisi afin de s'unir pour le meilleur et pour le pire et dans leur cas, c'est surtout pour le meilleur. Véritable légende du saut à la perche, le Français est le digne successeur de Jean Galfione qu'il a même dépassé, devant champion olympique en 2012 à Londres et battant le record du monde de sa discipline. Des performances incroyables qui récompensent un athlète d'aujourd'hui 36 ans à l'éthique de travail irréprochable et qui continue de performer au plus haut niveau.

S'il a consacré une bonne partie de sa vie à son sport, Renaud Lavillenie a tout de même trouvé le temps de construire une belle vie de famille avec celle qui partage sa vie depuis 2007, Anaïs Poumarat. Également perchiste, les amoureux partagent donc une passion commune pour ce sport et ensemble, ils sont les heureux parents de deux enfants, la petite Iris (5 ans) et Gabin, qui est né en février dernier. Avec l'arrivée du petit dernier, la famille est aux anges et très récemment, ils se sont rendus à la plage. Une grande première pour le bébé, comme ses parents l'ont montré sur les réseaux sociaux. Après ce beau moment en famille, le couple a aujourd'hui un bel évènement à fêter, puisqu'en ce 28 septembre, cela fait exactement 4 ans qu'ils se sont mariés.

Une belle cérémonie en plein air et dans un superbe château

Pour célébrer ce bel anniversaire de mariage, le couple a fait un beau cadeau à leurs fans sur Instagram. Suivie par plus de 190 000 abonnés, Renaud Lavillenie a publié il y a quelques heures une superbe photo de cette journée magique. "4 ans déjà. Noces de cire", écrit le perchiste sur le cliché où on le voit avec Anaïs au milieu d'une forêt d'arbres en pleine lumière (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). La belle brune a également profité de cette journée si particulière pour partager deux très belles photos de ce moment unique qui a visiblement eu lieu dans un superbe château.

Déjà 4 ans de mariage pour Renaud et Anaïs Lavillenie, amoureux comme au premier jour !