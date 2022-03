Diaporama Benjamin Castaldi contaminé par "un virus foudroyant" : "J'ai eu peur !"

Exclusif - Benjamin Castaldi (cheveux teints en blond) - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 7 mars © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Benjamin Castaldi - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 2 février 2022 © Jack Tribeca / Bestimage

Benjamin Castaldi - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2021" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris le 30 octobre 2021. © Marc Ausset Lacroix/Bestimage

Exclusif - Benjamin Castaldi - Enregistrement de l'émission "Touche Pas à Mon Poste (TPMP)", présentée par C.Hanouna et diffusée sur C8 le 5 novembre © Jack Tribeca / Bestimage

Benjamin Castaldi quitte le studio Gabriel à Paris, après l'enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" consacrée à Y.Montand et diffusée le 14 novembre 2021 sur France 2. Le 28 octobre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage

Exclusif - Benjamin Castaldi lors de l'enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche spéciale Yves Montand" au Studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 14 novembre sur France 2. Le 28 octobre 2021 © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Exclusif - Benjamin Castaldi porte des lunettes, après son opération des yeux pour les "ouvrir" un peu plus - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 12 avril © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Benjamin Castaldi - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par Cyril Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 9 juin © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Benjamin Castaldi - Enregistrement de l'émission "Les 20 ans du Loft", diffusée en direct sur C8 et présentée par B.Castaldi, à Paris. Le 8 avril 2021 © Jack Tribeca / Bestimage

Benjamin Castaldi - Les célébrités arrivent à l'enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au studio Gabriel à Paris, présentée par Michel Drucker et diffusée le 18 avril 2021.

Exclusif - Benjamin Castaldi - Enregistrement de l'émission "A prendre ou à laisser" (APOAL), présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 20 janvier © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Benjamin Castaldi - Enregistrement de l'émission "Touche Pas à Mon Poste" (TPMP), présentée par C.Hanouna et diffusée le 8 octobre sur C8 © Jack Tribeca / Bestimage

26 / 30

Exclusif - Benjamin Castaldi - Dernière de l'émission "C que du Kif" en direct sur C8 et présentée par Cyril Hanouna avec distribution de cadeaux dans la rue et prise de parole de Jean.Roch le 18 juin 2020. © Jack Tribeca / Bestimage