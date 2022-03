Benjamin Castaldi contaminé par "un virus foudroyant" : "J'ai eu peur !"

En cette période de pandémie mondiale de la Covid-19, chaque toux ou poussée de fièvre sème l'inquiétude. En règle générale, pour s'assurer que tout va bien, le geste est devenu un réflexe : un petit tour au laboratoire pour effectuer un test et savoir si oui ou non, un isolement est nécessaire. Benjamin Castaldi était on ne peut plus concerné cette semaine. Le chroniqueur, absent depuis plusieurs jours dans Touche pas à mon poste, était de retour sur le plateau ce jeudi 24 mars. Pas mécontente de voir son poulain de retour, Cyril Hanouna a affirmé que "Benjamin a failli mourir". Si le chroniqueur a rigolé face à cette exagération, il était on ne peut plus sérieux quant au véritable mal qui l'a saisi un peu plus tôt : "J'ai eu peur ! J'ai eu un virus foudroyant, 39.6 de fièvre pendant 24 heures".

S'il s'est assuré que ce n'était pas la Covid-19, un détail a inquiété Benjamin Castaldi : le fait de ne pas pouvoir mettre de mot sur le virus qu'il a contracté : "Je ne sais pas ce que c'est ! C'était un virus. J'ai eu beaucoup de fièvre, j'ai fait le test Covid, j'ai fait appel à un médecin, il m'a dit 'Ce n'est pas contagieux' mais c'est un virus". Malgré l'explication de Benjamin Castaldi, Cyril Hanouna semblait, sous couvert d'humour, un peu inquiet pour le mari d'Aurore Aleman. Mais heureusement, le jeune papa n'a a priori rien d'alarmant.

Cette bonne nouvelle a dû faire plaisir à ses nombreux enfants mais aussi à son épouse Aurore, à qui Benjamin Castaldi ne cesse de clamer son amour sous toutes les formes dans l'émission. Leur coup de foudre a eu lieu en 2015. A l'époque, l'animateur du Loft était encore marié à l'animatrice Vanessa Broussouloux. Il épouse Aurore Aleman trois mois après avoir officiellement divorcé de son ex-femme. Plus amoureux que jamais - lui qui parle souvent du comportement volage qu'il avait dans le passé -, Benjamin Castaldi lui a donné la plus belle des preuves d'amour : un bébé prénommé Gabriel.