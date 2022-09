Diaporama : Brigitte Macron : Retrouvailles gênantes aux funérailles d'Elizabeth II, elle gère avec brio

19 / 22

Exclusif - Brigitte Macron - La Première Dame française est venue soutenir le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour pour la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 12 septembre 2022. La vente aux enchères a rapporté plus de huit millions d'euros. "Grâce à HEROES, la recherche sur les maladies génétiques s'accélère, quels que soient les obstacles, au bénéfice des enfants malades et de leurs familles. Avec virtuosité et engagement, les chercheurs et les médecins de l'Institut Imagine, pratiquent la meilleure science d'aujourd'hui pour inventer la mailleure médecine de demain". © Dominique Jacovides/Bestimage