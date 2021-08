Diaporama Britney Spears : Son garde du corps fait des révélations inquiétantes sur sa tutelle

Britney Spears et son compagnon Sam Asghari sur le tapis rouge " The Daytime Beauty Awards " à Los Angeles Le 20 septembre 2019

Britney Spears et son compagnon Sam Asghari sortent de leur dîner romantique au restaurant mexicain Sol Y Luna dans le quartier Tarzana à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 7 mai 2018.

Britney Spears avec ses deux enfants Sean et Jayden, et son compagnon Sam Asghari assistent à un match de basket à Los Angeles le 29 novembre 2017.

Britney Spears et son compagnon Sam Asghari lors du match de NBA "Lakers - Warriors" au Staples Center à Los Angeles, le 29 novembre 2017. © CPA/Bestimage

Britney Spears, Sam Asghari - Les célébrités assistent à la première de "Once Upon a Time in Hollywood" à Hollywood, le 22 juillet 2019.