Britney Spears : Son garde du corps fait des révélations inquiétantes sur sa tutelle

L'affaire judiciaire opposant Britney Spears à son père est au coeur de la tourmente. Après avoir engagé un nouvel avocat pour plaider sa cause, la star américaine semble aujourd'hui plus que déterminée pour retrouver ses droits et sa liberté. Et dans les colonnes de The Mirror , samedi 7 juillet 2021, de nouvelles révélations ont été levées au sujet de sa tutelle. Fernando Flores, son ancien garde du corps, s'est confié sur son quotidien auprès de la star récemment victime d'un accident ménager.

Pendant près de huit mois, Fernando Flores accompagnait Britney Spears durant tous ses déplacements tout en veillant sur elle. "Je me sens très protecteur envers Britney parce que je me souviens à quel point elle était vulnérable quand je m'occupais d'elle", a-t-il expliqué au média. Et de continuer au sujet des conditions de vie de la star : "Elle était forcée de vivre comme une détenue dans une prison dorée. Même ses appels téléphoniques étaient surveillés." "Elle n'avait pas le droit de contacter des amis proches et si quelqu'un venait à la maison, comme par exemple un coiffeur, nous devions fouiller son sac pour être sûrs que rien d'illicite ne soit apporté dans la maison, a-t-il ensuite expliqué, si Britney souhaitait se rendre chez l'esthéticienne, on l'accompagnait."

"Elle n'avait jamais l'autorisation de sortir seule, elle devait demander la permission pour dépenser son argent et son approvisionnement de cigarettes était rationné, car elle les enchaînait", a-t-il ajouté ensuite. Sans oublier de revenir sur ce jour où l'ex de Justin Timberlake s'est acharnée sur lui : "On devait cacher son portable si elle envoyait des messages à des gens à qui elle n'était pas censée écrire. Un jour, elle s'est énervée contre moi, car elle n'avait pas l'autorisation d'avoir son téléphone. Elle a commencé à me frapper jusqu'à ce que son père l'appelle et l'engueule."