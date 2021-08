Britney Spears victime d'un accident ménager, elle se retrouve enfermée dans la salle de bain !

C'est une histoire à dormir debout... ou en tout cas dans la baignoire. Le mardi 3 août 2021, Britney Spears a raconté une drôle de mésaventure sur les réseaux sociaux puisque la chanteuse de 39 ans s'est retrouvée bloquée, par surprise, dans une pièce de sa maison. "A 2h du matin, j'ai décidé de prendre un bain. Je m'étais achetée des nouvelles lotions de chez Victoria's Secret et je voulais les utiliser pour mieux dormir, raconte-t-elle. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai cherché mon nettoyant visage pendant 15 minutes mais il n'était nulle part. J'ai réalisé qu'il était sûrement dans mon autre salle de bain... et quand j'ai voulu partir, la porte était bloquée. La serrure était bloquée. J'étais enfermée dans la salle de bain et mon copain dormait. Il ne se réveillerait pas même s'il y avait un tremblement de terre."

Sam Asghari, son chéri, a finalement été alerté par les cris de sa compagne après quatre tentatives désespérées. Il a tenté d'ouvrir la porte avec un stylo et, face à l'échec de son entreprise, a attendu que Britney Spears appelle un agent de sécurité, à l'aide de son téléphone. "15 minutes sont passées avant qu'ils n'envoient quelqu'un, poursuit-elle. 10 minutes plus tard, toujours personne. Ils m'ont dit dans dix minutes de plus. J'ai nettoyé ma salle de bain et pensé à prendre une douche ou autre puis je l'ai vue. La porte. Je l'ai regardée avec le désir ardent qu'elle s'ouvre. Puis j'ai entendu 'On est là !'. J'ai demandé combien de temps ça prendrait et ils m'ont dit, peut-être 10 minutes."