Diaporama : Camilla Parker Bowles : Tiare, gros collier de diamants et robe scintillante en Allemagne : la reine brille de mille feux !

1 / 33 Camilla Parker Bowles : Tiare, gros collier de diamants et robe scintillante en Allemagne : la reine brille de mille feux !

2 / 33 Camilla Parker-Bowles a brillé de mille feux, littéralement, lors du banquet organisé au château de Bellevue à l'occasion de la venue du couple royal en Allemagne La reine consort Camilla Parker Bowles - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. © BestImage, Dana Press / Bestimage

3 / 33 La reine consort et Charles ont été accueillis par le président Frank Walter Steinmeier et son épouse Elke Steinmeier. Elke Steinmeier, la reine consort Camilla Parker Bowles, le roi Charles III d'Angleterre et Frank Walter Steinmeier - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

4 / 33 Le banquet a réuni pas moins de 130 convives parmi lesquels l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel Frank Walter Steinmeier, le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles et Elke Steinmeier - Personnalités au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Action Press / Bestimage

5 / 33 A cette occasion, la reine consort Camilla n'a rien laissé au hasard. Elle avait opté pour une magnifique robe noire ornée de strass de la maison Bruce Oldfield La reine consort Camilla Parker Bowles - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

6 / 33 Tenue qu'elle avait accompagnée de bijoux de la famille royale : la tiare Greville de la maison Boucheron et un collier de diamants offerts par la reine Elizabeth II La reine consort Camilla Parker Bowles - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

7 / 33 De quoi éclipser son mari, le roi Charles ! La reine consort Camilla Parker Bowles, le roi Charles III d'Angleterre - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

8 / 33 Elke Steinmeier, la reine consort Camilla Parker Bowles - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

9 / 33 Elke Steinmeier, la reine consort Camilla Parker Bowles - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

10 / 33 Elke Steinmeier, la reine consort Camilla Parker Bowles, le roi Charles III d'Angleterre et Frank Walter Steinmeier - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

11 / 33 La reine consort Camilla Parker Bowles, le roi Charles III d'Angleterre - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

12 / 33 La reine consort Camilla Parker Bowles, le roi Charles III d'Angleterre - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

13 / 33 Elke Steinmeier, la reine consort Camilla Parker Bowles - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

14 / 33 La reine consort Camilla Parker Bowles, le roi Charles III d'Angleterre - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

15 / 33 La reine consort Camilla Parker Bowles - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

16 / 33 La reine consort Camilla Parker Bowles - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

17 / 33 Elke Steinmeier, la reine consort Camilla Parker Bowles - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

18 / 33 L'ancien président allemand Joachim Gauck et sa compagne Daniela Schadt - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

19 / 33 L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

20 / 33 Elke Steinmeier, la reine consort Camilla Parker Bowles - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

21 / 33 Elke Steinmeier, la reine consort Camilla Parker Bowles, le roi Charles III d'Angleterre et Frank Walter Steinmeier - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

22 / 33 La reine consort Camilla Parker Bowles, le roi Charles III d'Angleterre - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Dana Press / Bestimage

23 / 33 Frank Walter Steinmeier, le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles et Elke Steinmeier - Personnalités au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Action Press / Bestimage

24 / 33 L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles et Elke Steinmeier - Personnalités au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Action Press / Bestimage

25 / 33 Frank Walter Steinmeier, le roi Charles III d'Angleterre - Personnalités au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Action Press / Bestimage

26 / 33 Frank Walter Steinmeier, le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles et Elke Steinmeier - Personnalités au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Action Press / Bestimage

27 / 33 La reine consort Camilla Parker Bowles - Personnalités au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Action Press / Bestimage

28 / 33 Le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles - Personnalités au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Action Press / Bestimage

29 / 33 Frank Walter Steinmeier, le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles - Personnalités au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Action Press / Bestimage

30 / 33 Frank Walter Steinmeier, le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles et Elke Steinmeier - Personnalités au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Action Press / Bestimage

31 / 33 L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, Frank Walter Steinmeier, le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles - Personnalités au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Action Press / Bestimage

32 / 33 L'ancien président allemand Horst Köhler et sa femme Eva - Personnalités au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Action Press / Bestimage