Camilla Parker Bowles : Tiare, gros collier de diamants et robe scintillante en Allemagne : la reine brille de mille feux !

Le voyage en Allemagne se poursuit pour les nouveaux roi et reine d'Angleterre. Ce mercredi 29 mars en tout début d'après-midi, Charles III et Camilla Parker Bowles ont atterri à l'aéroport de Berlin-Brandebourg pour rencontrer diplomates, présidents et personnalités ayant compté dans l'évolution du pays. Après avoir été accueilli chaleureusement par Frank-Walter Steinmeier et son épouse Elke Büdenbender, le couple était attendu pour un banquet grandiose au château de Bellevue en compagnie de 130 invités dont l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel.

Les tenues de gala étaient de sortie. A défaut d'avoir pu les dévoiler lors de leur passage en France, annulé à la dernière minute en raison du trop grand risque qu'il faisait courir au roi et à la reine consort, Charles et Camilla ont donc mis le paquet pour ce rendez-vous berlinois. Si le roi était sensiblement habillé de la même façon que le président allemand, leurs épouses ont réussi à se démarquer l'une de l'autre. Mais s'il y avait un duel, autant dire que Camilla Parker Bowles l'aurait remporté haut la main.

C'est simple : Camilla a littéralement brillé toute la soirée. Par sa prestance, son élégance mais surtout grâce aux multiples strass que comportait sa tenue. La belle-mère des princes William et Harry avait jeté son dévolu sur une robe piquée de nombreux brillants, création du couturier Bruce Oldfield. Et ce n'est pas le seul détail scintillant que Camilla portait pour l'occasion. Pour ce premier déplacement officiel de Souveraine, elle n'a rien laissé au hasard. C'est coiffée de la tiare Greville de la maison Boucheron, cadeau d'Elizabeth II, et avec un collier de diamants également donné par la défunte reine, qu'elle a fait son arrivée. Elle est donc loin d'être passée inaperçue.