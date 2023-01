Diaporama : Capucine Anav : Elle retrouve la ligne deux mois après son accouchement, sa nouvelle silhouette dévoilée

14 / 17

Exclusif -Capucine Anav - Filage de la piéce de théâtre " Le Switch" au théâtre Edgar à Paris le 10 septembre 2021. Pièce qui se joue dès le 28 septembre 2021 et pour 90 représentations. Après plus de dix ans, Line et Lise découvrent que Philippe est le mari de l'une et l'amant de l'autre. Elles en parlent toutes les deux dans un réflexe de solidarité féminine, et décident ensemble de lui faire comprendre qu'il n'a plus à choisir puisqu'elles veulent le quitter. Mais avant de se séparer de leur mari et amant, désireuses de découvrir ce qu'il peut bien offrir à l'autre qu'elles n'ont pas, elles décident d'exiger ces faveurs inconnues. Voici Philippe contraint d'effectuer un Switch pour les satisfaire. Mais ce que peut supporter une femme ne convient pas forcément à une maîtresse et les ardeurs consacrées à une maîtresse peuvent devenir un fardeau pour une femme. C'est l'expérience harassante qu'elles vont subir toutes les deux avec la volonté farouche de Philippe de garder l'une et l'autre. Mais cette expérience n'a qu'un temps et après être revenues à la raison, elles décident chacune de reprendre leur place au plus grand soulagement de Philippe qui pense avoir gagné la partie... Sans le savoir il se prépare à des jours difficiles ! © Veeren / Bestimage © BestImage, Veeren