Diaporama : Cauet a-t-il embrassé une chanteuse de force ? "Je me sentais hyper mal..."

Cauet a-t-il embrassé une chanteuse de force ? "Je me sentais hyper mal..."

Sébastien Cauet retourne à Marle, sa ville natale, et inaugure la piscine municipale qui porte son nom. © Claude Dubourg/Bestimage © Purepeople BestImage

Sébastien Cauet et sa compagne Nathalie Dartois - 23e édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage © Purepeople BestImage, Dominique Jacovides

9 / 14