Diaporama : Charlene de Monaco, magnétique en robe transparente à sequins : mode séductrice activé avec Albert

1 / 18 Charlène de Monaco, magnétique en robe transparente à sequins : mode séductrice activé avec Albert

2 / 18 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco, recevant un portrait de sa mère Grace Kelly des mains de la veuve de Nano Campeggi au Palazzo Vecchio pour le dîner de gala du 160ème anniversaire du consulat monégasque de Florence, Italie. © LaPresse/Bestimage © BestImage, LaPresse / Panoramic / Bestimage

3 / 18 Le prince recevait des portraits de sa mère Grace Kelly des mains de la veuve de l'artiste Nano Campeggi à qui il doit ces dessins Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco, recevant un portrait de sa mère Grace Kelly des mains de la veuve de Nano Campeggi au Palazzo Vecchio pour le dîner de gala du 160ème anniversaire du consulat monégasque de Florence, Italie, le 12 avril 2023. © LaPresse/Bestimage © BestImage, LaPresse / Panoramic / Bestimage

4 / 18 Pour faire honneur à ce moment solennel, Charlène portait une longue robe noire à sequins dont une partie du buste et les manches étaient transparentes Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco, recevant un portrait de sa mère Grace Kelly des mains de la veuve de Nano Campeggi au Palazzo Vecchio pour le dîner de gala du 160ème anniversaire du consulat monégasque de Florence, Italie, le 12 avril 2023. © LaPresse/Bestimage © BestImage, LaPresse / Panoramic / Bestimage

5 / 18 Un look parfait et remarqué pour le dîner de charité qui a suivi la remise des portraits au prince Albert Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco au Palazzo Vecchio pour le dîner de gala du 160ème anniversaire du consulat monégasque de Florence, Italie, le 12 avril 2023. © LaPresse/Bestimage © BestImage, LaPresse / Panoramic / Bestimage

6 / 18 L'émotion était à son comble pour le prince et son épouse Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco au Palazzo Vecchio pour le dîner de gala du 160ème anniversaire du consulat monégasque de Florence, Italie, le 12 avril 2023. © LaPresse/Bestimage © BestImage, LaPresse / Panoramic / Bestimage

7 / 18 Toujours aussi amoureux après presque 12 ans de mariage ! Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco au Palazzo Vecchio pour le dîner de gala du 160ème anniversaire du consulat monégasque de Florence, Italie, le 12 avril 2023. © LaPresse/Bestimage © BestImage, LaPresse / Panoramic / Bestimage

8 / 18 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco, recevant un portrait de sa mère Grace Kelly des mains de la veuve de Nano Campeggi au Palazzo Vecchio pour le dîner de gala du 160ème anniversaire du consulat monégasque de Florence, Italie, le 12 avril 2023. © LaPresse/Bestimage © BestImage, LaPresse / Panoramic / Bestimage

9 / 18 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco, recevant un portrait de sa mère Grace Kelly des mains de la veuve de Nano Campeggi au Palazzo Vecchio pour le dîner de gala du 160ème anniversaire du consulat monégasque de Florence, Italie, le 12 avril 2023. © LaPresse/Bestimage © BestImage, LaPresse / Panoramic / Bestimage

10 / 18 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco au Palazzo Vecchio pour le dîner de gala du 160ème anniversaire du consulat monégasque de Florence, Italie, le 12 avril 2023. © LaPresse/Bestimage © BestImage, LaPresse / Panoramic / Bestimage

11 / 18 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco au Palazzo Vecchio pour le dîner de gala du 160ème anniversaire du consulat monégasque de Florence, Italie, le 12 avril 2023. © LaPresse/Bestimage © BestImage, LaPresse / Panoramic / Bestimage

12 / 18 La princesse Charlene de Monaco et le prince Albert II de Monaco lors de la 11ème édition du prix "Monte-Carlo - Femme de l'année", à l'hotel Hermitage à Monaco, le 24 mars 2023. L'idée de ce Prix a été conçue par Cinzia Sgambati-Colman, journaliste, entrepreneur, mère et épouse qui a toujours essayé de maintenir l'équilibre parmi tous ses rôles. Le Prix est un hommage à ces femmes qui, en assumant un ou l'autres de ces rôles, sont parvenues à réaliser quelque chose de spécial qui a marqué leur vie ou celle des autres. Cette année, les lauréates sont Manilla di Gioovanni, pour le Prix Monte-Carlo Femme 2023, Leanne Roberts, pour le Prix Special, et le Pr. Zimi Sawacha, pour le Prix Monte-Carlo Femme de l'Année 2023 qui lui a été remis par la princesse Charlene de Monaco. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

13 / 18 La princesse Charlene de Monaco durant la 11eme édition du prix "Monte-Carlo - Femme de l'année", à l'hotel Hermitage à Monaco, le 24 mars 2023. L'idée de ce Prix a été conçue par Cinzia Sgambati-Colman, journaliste, entrepreneur, mère et épouse qui a toujours essayé de maintenir l'équilibre parmi tous ses rôles. Le Prix est un hommage à ces femmes qui, en assumant un ou l'autres de ces rôles, sont parvenues à réaliser quelque chose de spécial qui a marqué leur vie ou celle des autres. Cette année, les lauréates sont Manilla di Gioovanni, pour le Prix Monte-Carlo Femme 2023, Leanne Roberts, pour le Prix Special, et le Pr. Zimi Sawacha, pour le Prix Monte-Carlo Femme de l'Année 2023 qui lui a été remis par la princesse Charlene de Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

14 / 18 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene - Sortie de la famille princière de la messe en mémoire du prince Rainier III en la cathédrale de Monaco le 5 avril 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

15 / 18 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco à la sortie de Fondation Andrea Bocelli au Palazzo Gondi pour le 160ème anniversaire du consulat monégasque de Florence, France, le 12 avril 2023. © LaPresse/Panoramic/bestimage © BestImage, LaPresse / Panoramic / Bestimage

16 / 18 La princesse Charlene de Monaco - Sortie de la famille princière de la messe en mémoire du prince Rainier III en la cathédrale de Monaco le 5 avril 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

17 / 18 Leanne Robers, la princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco et Zimi Sawacha lors de la 11ème édition du prix "Monte-Carlo - Femme de l'année", à l'hotel Hermitage à Monaco, le 24 mars 2023. L'idée de ce Prix a été conçue par Cinzia Sgambati-Colman, journaliste, entrepreneur, mère et épouse qui a toujours essayé de maintenir l'équilibre parmi tous ses rôles. Le Prix est un hommage à ces femmes qui, en assumant un ou l'autres de ces rôles, sont parvenues à réaliser quelque chose de spécial qui a marqué leur vie ou celle des autres. Cette année, les lauréates sont Manilla di Gioovanni, pour le Prix Monte-Carlo Femme 2023, Leanne Roberts, pour le Prix Special, et le Pr. Zimi Sawacha, pour le Prix Monte-Carlo Femme de l'Année 2023 qui lui a été remis par la princesse Charlene de Monaco. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage