Charlene de Monaco, magnétique en robe transparente à sequins : mode séductrice activé avec Albert

Quand on est parents, ça fait parfois du bien de se retrouver un peu seul. Alors Charlene et Albert ont laissé Gabriella et Jacques, leurs jumeaux de 8 ans, quelque temps pour s'offrir un soupçon de dolce vita en Italie dans la région de Florence à l'occasion des 160 ans du consulat monégasque. Le couple a allié l'utile à l'agréable puisqu'il en a profité pour se rendre au Palazzo Vecchio, l'hôtel de ville de la capitale toscane. Ce mercredi 12 avril, Charlène et Albert se sont mis sur leur 31 pour une soirée de gala un peu spéciale.

Le prince Albert de Monaco avait rendez-vous avec Elena, la veuve de l'artiste peintre italien Nano Campeggi, décédé en 2018. Ce dernier avait réalisé avant sa mort des portraits de Grace Kelly dans les années 1950. Ce sont ces oeuvres que la veuve de l'artiste lui a remis en mains propres à l'occasion d'un dîner de gala de charité. Un moment particulièrement émouvant pour le prince Albert qui découvrait les dessins pour la toute première fois.

Pour faire honneur à cet événement si important aux yeux de son époux le prince Albert, la princesse Charlene n'avait pas fait les choses à moitié. Elle a débarqué dans une magnifique robe noire tout en sequins à l'exception des longues manches et du haut du buste composés de tissu transparent noir. Pour ce look, l'ancienne championne de natation, discipline grâce à laquelle elle a rencontré Albert, a choisi de faire confiance à la marque Akris, maison de mode suisse. Et elle a eu raison à voir combien la princesse était en beauté et s'est démarquée du reste de l'assemblée.