PHOTOS Albert et Charlene de Monaco : Gestes et regards tendres, la princesse chicissime pour soutenir son époux

L'année 2023 est riche en émotions, du côté du rocher monégasque. La famille Grimaldi célèbre le centenaire de la naissance du Prince Rainier III, qui nous a quittés le 6 avril 2005 à l'âge de 81 ans. Le souverain avait régné pendant 55 ans et 10 mois sur la Principauté, succédant à son grand-père Louis II en 1949. Les prochains mois seront donc doux-amers pour la famille royale de Monaco, qui va lui rendre hommage à plusieurs reprises. Le 5 avril 2023, pour débuter cet évènement historique, une messe en sa mémoire a été célébrée.

Le prince Albert II de Monaco fête, cette même année, ses 18 ans de règne, et donc les 18 ans de la disparition de son père. Il a été nommé président d'honneur du Comité de commémoration et la princesse Stéphanie en est la présidente. C'est ainsi qu'ils ont retrouvé la plupart des membres du clan Grimaldi, le 5 avril 2023, sur les marches de la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco. Le prince Albert était évidemment accompagné de son épouse. La princesse Charlene de Monaco était vêtue d'une robe aux motifs multiples, teintée de noir et de gris, ainsi que d'un long manteau à l'élégance folle. Leurs enfants, Jacques et Gabriella, qui n'ont que 8 ans, sont restés à domicile.

La famille réunie pour le Prince Rainier III

Parmi les membres de la famille présents lors de l'office commémoratif dirigé par l'archevêque de Monaco Dominique-Marie David, et en présence du père Penzo, on relève la présence de la princesse Caroline de Hanovre, de ses fils Andrea et Pierre Casiraghi ainsi que de sa fille aînée, Charlotte Casiraghi, mais aussi celle de la princesse Stéphanie et de ses deux filles, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb. "Je souhaite que les hommages qui seront rendus au Prince Rainier III permettent de mieux connaître l'homme, qui a consacré cinquante-six ans de sa vie au service de la Principauté, mais aussi son action, dans toute sa diversité", expliquait récemment le prince Albert lors d'un discours. À partir du 31 mai, de nombreux événements seront organisés à Monaco dont une promenade de sculptures, plusieurs expositions mais aussi des concerts, des conférences, des tournois sportifs, des galas et un bal.