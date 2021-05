Le prince Albert offensé : il réagit à la mauvaise blague sur sa mère Grace Kelly

Choqués de voir une blague aussi indélicate, les enfants de la princesse Stéphanie avaient partagé leur colère sur Instagram en début de semaine : "Le foot est et doit être un sport de loisir, certes avec de la compétition, mais tout en restant humain... Ce genre de titre putaclic doit être puni par les supporters lyonnais et la direction du club de l'OL, avait appelé Louis Ducruet. Si vous avez une âme, dénoncez ce pseudo site de supporters et qu'il soit identifié et sanctionné." Le Monégasque de 28 ans est d'autant plus concerné qu'il évolue lui-même dans ce domaine depuis plusieurs années : d'abord en tant que recruteur international pour l'AS Monaco, entre 2015 et 2020, et désormais en tant que responsable du recrutement international pour le club anglais de Nottingham Forest.

Sur Instagram également, Camille Gottlieb s'était elle aussi indignée en découvrant cette "blague" : "J'ai même pas les mots pour décrire à quel point ça me dégoûte ! Ça me donne envie de vomir. J'ai le démon, on n'en restera pas là. Ce ne sont pas des menaces mais des promesses."