Diaporama : Charlène de Monaco rejointe par Albert : grande journée sur le Rocher, Jacques et Gabriella scrutés au Palais

1 / 52 Charlène de Monaco rejointe par Albert : grande journée sur le Rocher, Jacques et Gabriella scrutés au Palais

2 / 52 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco et leurs enfants, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

3 / 52 La princesse Charlene de Monaco lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

4 / 52 La princesse Charlene de Monaco lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

5 / 52 La princesse Charlene de Monaco et Mélanie-Antoinette de Massy lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

6 / 52 La princesse Charlene de Monaco et Mélanie-Antoinette de Massy lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

7 / 52 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco et leurs enfants, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

8 / 52 La princesse Charlene de Monaco et Mélanie-Antoinette de Massy lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

9 / 52 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco et leurs enfants, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

10 / 52 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

11 / 52 La princesse Charlene de Monaco et Mélanie-Antoinette de Massy lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

12 / 52 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco et leurs enfants, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

13 / 52 La princesse Charlene de Monaco lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

14 / 52 La princesse Charlene de Monaco et Mélanie-Antoinette de Massy lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

15 / 52 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco et leurs enfants, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

16 / 52 La princesse Charlene de Monaco lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

17 / 52 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco et leurs enfants, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

18 / 52 La princesse Charlene de Monaco et Mélanie-Antoinette de Massy lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

19 / 52 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

20 / 52 Le père Penzo - La princesse Charlene de Monaco lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

21 / 52 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

22 / 52 Le père Penzo - La princesse Charlene de Monaco lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

23 / 52 Le père Penzo - La princesse Charlene de Monaco et Mélanie-Antoinette de Massy lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

24 / 52 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

25 / 52 Le père Penzo - La princesse Charlene de Monaco lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

26 / 52 La princesse Charlene de Monaco et Mélanie-Antoinette de Massy lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

27 / 52 Le père Penzo - La princesse Charlene de Monaco lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

28 / 52 Le père Penzo - La princesse Charlene de Monaco et Mélanie-Antoinette de Massy lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

29 / 52 Le père Penzo - La princesse Charlene de Monaco et Mélanie-Antoinette de Massy lors de l'arrivée à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

30 / 52 La princesse Charlène de Monaco, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, Mélanie-Antoinette de Massy - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

31 / 52 La princesse Charlène de Monaco, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

32 / 52 La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

33 / 52 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

34 / 52 No Tabloïds - La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco et leurs enfants, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage No Tabloids - The Monegasque princely family on the balcony of the palace during the celebration of Saint Devota in Monaco, patron saint of Monaco. Monaco. January 27, 2023. Declared positive for Covid-19 on January 24, 2023, Prince Albert wears a mask. © BestImage

35 / 52 La princesse Charlène de Monaco, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, Mélanie-Antoinette de Massy - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

36 / 52 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

37 / 52 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco et leurs enfants, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

38 / 52 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

39 / 52 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

40 / 52 La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage

41 / 52 La princesse Charlene de Monaco, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

42 / 52 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

43 / 52 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

44 / 52 La princesse Charlene de Monaco, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

45 / 52 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

46 / 52 No Tabloïds - La princesse Charlène de Monaco et Mélanie-Antoinette de Massy lors de la sortie de la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2023. © Bruno Bebert / Bestimage No Tabloïds - The end of the pontifical mass during the celebration of Saint Devote, patron saint of Monaco, in Monaco on 27 January 2023. © BestImage

47 / 52 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

48 / 52 No Tabloïds - Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

49 / 52 La princesse Charlene de Monaco, le prince héréditaire Jacques, la princesse Gabriella, Mélanie-Antoinette de Massy - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

50 / 52 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

51 / 52 No Tabloïds - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage No Tabloids - The Monegasque princely family on the balcony of the palace during the celebration of Saint Devota in Monaco, patron saint of Monaco. Monaco. January 27, 2023. Declared positive for Covid-19 on January 24, 2023, Prince Albert wears a mask. © BestImage