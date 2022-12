Diaporama : Charles III agressé en pleine rue par un jeune homme : il a été visé par un jet d'oeuf

1 / 28 Charles III agressé en pleine rue par un jeune homme : il a été visé par un jet d'oeuf

2 / 28 Images vidéo - Un oeuf aurait été jeté vers le roi Charles III d'Angleterre lors de son bain de foule à Luton. © BestImage

3 / 28 Images vidéo - Un oeuf aurait été jeté vers le roi Charles III d'Angleterre lors de son bain de foule à Luton, le 6 décembre 2022. Un homme d'une vingtaine d'années, suspecté de cette tentative d'agression envers le souverain, a été arrêté par la police. © BestImage

4 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. © BestImage

5 / 28 Images vidéo - Un oeuf aurait été jeté vers le roi Charles III d'Angleterre lors de son bain de foule à Luton, le 6 décembre 2022. © BestImage

6 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. © BestImage

7 / 28 Un oeuf aurait été jeté vers le roi Charles III d'Angleterre lors de son bain de foule à Luton, le 6 décembre 2022. © BestImage

8 / 28 Un oeuf aurait été jeté vers le roi Charles III d'Angleterre lors de son bain de foule à Luton, le 6 décembre 2022. © BestImage

9 / 28 Un oeuf aurait été jeté vers le roi Charles III d'Angleterre lors de son bain de foule à Luton, le 6 décembre 2022. © BestImage

10 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. © BestImage

11 / 28 Un oeuf aurait été jeté vers le roi Charles III d'Angleterre lors de son bain de foule à Luton, le 6 décembre 2022. © BestImage

12 / 28 Un oeuf aurait été jeté vers le roi Charles III d'Angleterre lors de son bain de foule à Luton, le 6 décembre 2022. © BestImage

13 / 28 Images vidéo - Un oeuf aurait été jeté vers le roi Charles III d'Angleterre lors de son bain de foule à Luton, le 6 décembre 2022. © BestImage

14 / 28 Un oeuf aurait été jeté vers le roi Charles III d'Angleterre lors de son bain de foule à Luton, le 6 décembre 2022. © BestImage

15 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. © BestImage

16 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. © BestImage

17 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. © BestImage

18 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. © BestImage

19 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. © BestImage

20 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. © BestImage

21 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. © BestImage

22 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. © BestImage

23 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. © BestImage

24 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. King Charles III travels in a DART carriage for the three-minute journey to the Luton DART central terminal, during a visit to Luton DART Parkway Station to learn about the new cable-drawn mass passenger transit system which will connect Luton Airport Parkway rail station to London Luton Airport. Picture date: Tuesday December 6, 2022. © BestImage

25 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. King Charles III travels in a DART carriage for the three-minute journey to the Luton DART central terminal, during a visit to Luton DART Parkway Station to learn about the new cable-drawn mass passenger transit system which will connect Luton Airport Parkway rail station to London Luton Airport. Picture date: Tuesday December 6, 2022. © BestImage

26 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. King Charles III meets a performer from the UK Centre For Carnival Arts during a visit to Luton DART Parkway Station to learn about the new cable-drawn mass passenger transit system which will connect Luton Airport Parkway rail station to London Luton Airport. Picture date: Tuesday December 6, 2022. © BestImage

27 / 28 Le roi Charles III d'Angleterre, visite la gare de Luton DART Parkway pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton Airport Parkway à l'aéroport de Londres Luton. Le 6 décembre 2022. King Charles III arrives at the Luton DART central terminal at Luton Aiarport during a visit to learn about the new cable-drawn mass passenger transit system which will connect Luton Airport Parkway rail station to London Luton Airport. Picture date: Tuesday December 6, 2022. © BestImage