Diaporama : Charles III très jovial avec sa reine Camilla et une mannequin ultra-stylée, alors que le stress monte !

1 / 21 Charles III très jovial avec sa reine Camilla et une mannequin ultra-stylée, alors que le stress monte !

2 / 21 Le roi Charles III d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham © BestImage

3 / 21 Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

4 / 21 Le roi Charles III d'Angleterre et Alexa Chung lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

5 / 21 Alexa Chung lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

6 / 21 En story Alexa Chung a dévoilé sa robe sous son blazer qu'elle a portée lors de la soirée à Buckingham Palace où elle a été invitée le 1er février 2023 © Instagram

7 / 21 La princesse Anne lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

8 / 21 La princesse Anne et le prince Edward lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

9 / 21 Le roi Charles III d'Angleterre et Alexa et Dominic Chung lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

10 / 21 Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

11 / 21 Le roi Charles III d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

12 / 21 Le roi Charles III d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

13 / 21 Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

14 / 21 Le roi Charles III d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

15 / 21 Le roi Charles III d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

16 / 21 Le roi Charles III d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

17 / 21 Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre et Alexa Chung lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

18 / 21 Le roi Charles III d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

19 / 21 Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage

20 / 21 Le roi Charles III d'Angleterre lors d'une réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. © BestImage