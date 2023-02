Charles III très jovial avec sa reine Camilla et une mannequin ultra-stylée, alors que le stress monte !

S'il a pu avoir l'image d'un homme colérique et irritable, notamment durant certains événements après la disparition de sa mère Elizabeth II, Charles III (74 ans) peut se montrer aussi particulièrement jovial. C'est ainsi qu'il a été vu lors de la réception pour les communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Palais de Buckingham le 1er février 2023. À ses côtés, son épouse la reine consort Camilla, répandant aussi sa bonne humeur, mais également la soeur du roi la princesse Anne et son frère, le comte de Wessex Edward.

Cette fête qui braque les projecteurs sur des personnalités des communautés britanniques d'Asie de l'Est et du Sud-Est a mis en valeur la superbe Alexa Chung, vedette de 39 ans au Royaume-Uni. L'animatrice, mannequin et créatrice de mode continue d'honorer son statut de femme la mieux habillée du monde que Vogue lui avait décerné en 2009 avec une robe étincelante couleur nude qu'elle a recouverte lors de la soirée d'un élégant blazer noir. Elle était accompagnée à l'événement de son frère Dominic Chung, expert du monde musical.

Charles se prépare pour son couronnement

La pression monte toutefois à Buckingham à l'approche du couronnement du roi Charles III, le 6 mai à l'abbaye de Westminster. Buckingham veut faire de "cet événement historique" un moment de fête, qui donne "l'occasion aux gens de se réunir". La famille royale sera-t-elle elle-même réunie ? Buckingham n'a pas indiqué dans son communiqué si Harry et son épouse Meghan, exilés en Californie, seront présents, mais ils vont bel et bien être invités selon Le Daily Mail. Le Palais n'a d'ailleurs jamais officiellement réagi au livre explosif du prince, Le Suppléant, publié le 10 janvier, dans lequel il porte de sévères accusations contre plusieurs membres de la famille royale, en particulier son frère William et la reine consort Camilla.

Ces célébrations populaires rappellent celles qui ont eu lieu en juin 2022 pour le jubilé de platine d'Elizabeth, pour ses 70 ans de règne. Dans tout le Royaume-Uni, des dizaines de milliers de déjeuners et pique-niques entre voisins avaient été organisés pour célébrer cette monarque extrêmement populaire. Le lundi 8 mai, qui sera un jour férié, les gens seront encouragés à faire du bénévolat. Cette démarche vise à "rapprocher les gens et à créer un mouvement de bénévolat qui durera après le week-end du couronnement", a indiqué le palais.