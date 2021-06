Diaporama Charlotte Casiraghi "très angoissée" à 20 ans : "Je n'étais pas hyperfunky à l'époque..."

Charlotte Casiraghi alors âgée de 20 ans, avec ses frères Pierre et Andrea Casiraghi lors de la fête nationale de Monaco.

Charlotte Casiraghi, ambassadrice et porte-parole de la maison Chanel, est venue pousser la chansonnette en duo avec Sebastien Tellier sur le titre "Roche" à l'occasion du défilé CHANEL Cruise 2021/22. La séquence fait partie d'un mini concert capté dans un jardin en plein air de Sébastien Tellier aux Baux-de-Provence, le 2 mai 2021.

Charlotte Casiraghi, ambassadrice et porte-parole de la maison Chanel, est venue pousser la chansonnette en duo avec Sebastien Tellier sur le titre "Roche" à l'occasion du défilé CHANEL Cruise 2021/22. La séquence fait partie d'un mini concert capté dans un jardin en plein air de Sébastien Tellier aux Baux-de-Provence, le 2 mai 2021.

Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri Rassam - Avant-première du film "Le Meilleur reste à venir" de M. Delaporte et A. de La Patellière au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 2 décembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

Tatiana Santo Domingo, Charlotte Casiraghi et Félix Winckler au défilé Miu Miu à Paris en 2007.

Andrea Casiraghi, Charlotte Casiraghi, la princesse Caroline de Monaco et le prince Ernst August de Hanovre aux NIJINSKY Awards à Monaco, en 2006.

La premiere campagne de Charlotte Casiraghi pour Chanel et sa collection printemps-été 2021.

12 / 17

La princesse Alexandra de Hanovre, Charlotte Casiraghi et son compagnon Dimitri Rassam, Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo, Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo - 65ème édition du Bal de la Rose donné au profit de la Fondation Princesse Grace sur le thème de la Riviera, une idée de K. Lagerfeld, à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo à Monaco, le 30 mars 2019. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage