Charlotte Casiraghi "très angoissée" à 20 ans : "Je n'étais pas hyperfunky à l'époque..."

Tout en étant le visage de la campagne de mode Chanel printemps-été 2021, réalisée à Monaco, Charlotte Casiraghi continue de mener les Rendez-vous littéraires rue Cambon. Un projet dans lequel cette passionnée de littérature s'investit tout particulièrement, comme elle a pu l'évoquer lors d'une interview accordée au magazine Madame Figaro du 4 juin 2021.

Son amour des livres, la fille de la princesse Caroline de Monaco l'entretient depuis l'enfance, d'abord à Saint-Rémy-de-Provence, où elle a vécu avec sa mère et ses frères Pierre et Andrea, puis à Fontainebleau, où elle a été au lycée et passé son baccalauréat. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est ensuite lancée dans des études littéraires à Paris. "J'ai fait hypokhâgne et khâgne pendant deux ans. Je n'étais pas hyperfunky à l'époque, surtout pendant les classes préparatoires, très angoissée, perfectionniste. Je n'ai pas vécu l'euphorie des 18-20 ans : toutes mes amies sortaient et étaient beaucoup plus libérées", s'est souvenue la Monégasque, aujourd'hui âgée de 34 ans.

Après avoir échoué au concours d'entrée de Normale Sup', Charlotte Casiraghi a décroché sa licence de philosophie à l'université Paris-Sorbonne et effectué plusieurs stages dans l'édition. Cette cavalière émérite marie aujourd'hui son goût pour la littérature et son attrait pour la mode en menant les rendez-vous littéraires de la maison au double C. Décidément prête à relever de nouveaux défis pour Chanel, elle s'est même essayée à la chanson en donnant de la voix lors de la dernière présentation croisière !

Dans ses projets, Charlotte Casigrahi peut toujours compter sur le soutien de son mari Dimitri Rassam, avec qui elle vient de célébrer ses 2 ans de mariage. En avril dernier, le producteur de cinéma avait témoigné de sa fierté sur Instagram en relayant un portrait de sa "boss lady" dans le journal Libération. Nul doute que la Monégasque transmettra son amour des livres à ses garçons : Raphaël (7 ans), qu'elle partage avec Gad Elmaleh, et Balthazar (2 ans), né de ses amours avec Dimitri Rassam.