Diaporama Chris Pratt bientôt papa pour la 3e fois : sa femme Katherine est enceinte

Chris Pratt et sa femme Katherine Schwarzenegger - Avant-première du film "Avengers : Endgame" à Los Angeles

Chris Pratt s'est rendu avec sa fiancée Katherine Schwarzenegger et son fils Jack Pratt à l'église à l'occasion de la messe Pascale à Santa Monica, le 21 avril 2019.

Chris Pratt et sa femme Katherine Schwarzenegger se promènent bras dessus bras dessous dans les rues de Los Angeles, le 29 juillet 2019.

Chris Pratt et son ex-femme Anna Faris à la première de "Guardians Of The Galaxy 2" à Los Angeles, le 19 avril 2017. © CPA/Bestimage