Diaporama Chrissy Teigen rend hommage à son fils mort-né, un an après le drame

Chrissy Teigen rend hommage à son fils mort-né, un an après le drame

Chrissy Teigen et John Legend ont commémoré le premier anniversaire de la mort de leur fils Jack.

Chrissy Teigen à l'hôpital avec son mari John Legend et leur fils Jack, mort né.

Chrissy Teigen, enceinte et son mari John Legend - Les célébrités posent lors du photocall de la soirée "The Art of Elysium" à Santa Monica le 6 janvier 2018.