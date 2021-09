Chrissy Teigen rend hommage à son fils mort-né, un an après le drame

Sur les réseaux sociaux, Chrissy Teigen est connue (et populaire) pour sa transparence totale et son ton sarcastique. Elle partage également avec ses followers des moments moins joyeux, comme la mort de son fils Jack. Le mannequin a commémoré le décès du petit garçon, mort né en 2020.

Chrissy Teigen compte plus de 35 millions d'abonnés sur Instagram. 35 millions d'internautes témoins de son hommage touchant rendu à Jack, son fils mort né l'année dernière. Le mannequin a publié une photo d'elle allongée sur un lit d'hôpital, en larmes et consolée par son mari John Legend après la disparition du bébé. Elle écrit en légende : "Et au fils que nous avons failli avoir. Il y a un an, tu m'as infligée la plus grande douleur que j'aurais pu imaginer dans le but de me montrer que je pouvais survivre à tout, même si je ne le voulais pas. Je n'ai eu l'opportunité de m'occuper de toi mais tu es venu et es parti pour me pousser à m'aimer et m'occuper de moi-même parce que nos corps sont précieux et que la vie est un miracle."

"On m'a dit que [le deuil, NDLR] serait plus facile mais ça n'a pas encore commencé. Maman et papa t'aiment pour toujours", conclue Chrissy.