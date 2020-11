Chrissy Teigen : Première sortie publique depuis sa fausse couche, au bras de John Legend

J'ai un peu pleuré au début, puis j'ai eu des convulsions

Il était d'une importance capitale, pour Chrissy Teigen, d'être là et de s'engager politiquement afin de pousser les Américains à voter. L'animatrice et mannequin était jusque-là restée cloîtrée chez elle, en raison de la pandémie du coronavirus bien sûr... mais aussi, beaucoup, à cause de sa tristesse inconsolable.

Le 1er octobre, alors qu'elle pensait agrandir la famille, la jeune femme de 34 ans était rentrée à la maison sans le bébé qu'elle portait en elle depuis des mois. Son enfant, qu'elle a baptisé Jack pour ne jamais l'oublier, a trouvé la mort et non la vie. Une tragédie qu'elle avait choisi de documenter à l'aide d'une série d'images capturées dans sa chambre d'hôpital. "Un soir, tard, on m'a dit qu'on abandonnerait le lendemain matin, racontait-elle dans une lettre ouverte au magazine Médium. J'ai un peu pleuré au début, puis j'ai eu des convulsions. On m'a placé un masque à oxygène sur le nez et la bouche, et c'était la première photo que vous avez vue..."