Chrissy Teigen : Nouvelle opération de chirurgie esthétique, elle montre le résultat

Cette liposuccion n'est pas la première opération de Chrissy Teigen. L'épouse de John Legend s'est déjà fait poser puis retirer des implants mammaires. Elle a également reçu des injections de Botox aux aisselles contre la transpiration, et dans les mâchoires pour réguler ses maux de tête au cours de sa dernière grossesse.

"Je souffre de maux de tête vraiment vraiment douloureux. J'étais ravie qu'on m'autorise les injections de Botox dans le cou, avec une combinaison folle de piqûres de bêtabloquants [médicaments utilisés en cardiologie dont on a remarqué les effets bénéfiques sur les migraines, NDLR] et d'un truc de fréquence d'onde radio. Enfin, ces migraines sont terribles, mais je vois enfin la lumière, affirmait Chrissy Teigen quand elle était enceinte. Les injections de Botox à la mâchoire (...) étaient un MUST pour mes maux de tête normaux. Tu peux aussi te faire piquer derrière le sourcil pour les migraines. Ça change la vie."

Grâce à ça, la maman de Luna et Miles (5 et 3 ans) se sent bien dans sa peau !