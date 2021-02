Chrissy Teigen : Vibrant hommage à son fils Jack, mort-né, pour un jour très spécial

Un peu plus tôt, en février, Chrissy Teigen avait accepté d'évoquer cette épreuve douloureuse sur le plateau de l'émission d'Ellen DeGeneres. L'occasion d'expliquer que chaque membre de la famille vivait ce deuil à sa façon. "La manière dont mes enfants en parlent est si belle, a-t-elle raconté. On va à la plage, ou autre, et alors ils me demandent si bébé Jack est avec nous, s'il est là-haut dans les nuages. C'est vraiment mignon. On imagine que ce genre de choses n'arrivent qu'aux autres. C'est ça la chose la plus folle. Quand ça t'arrive à toi, tu es juste sous le choc. Puis tu penses à ces autres personnes qui souffrent en silence et tu pleures pour eux. Tu gagnes vraiment en empathie..."

Chrissy Teigen estime que Jack lui a sauvé la vie. Sans lui, elle n'aurait pas connu la thérapie et aurait sans doute poursuivi les excès. En lieu et place, l'animatrice a un vide immense au coeur mais sent, en même temps, qu'elle n'a jamais vécu autant en harmonie avec elle-même. Et c'est ainsi que ce troisième enfant vivra éternellement, à ses côtés, en faisant d'elle une "nouvelle personne"...