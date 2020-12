Chrissy Teigen affiche un ventre encore rond, 3 mois après le perte de son bébé

En septembre dernier, l'Américaine avait raconté en détails son hospitalisation d'urgence pour des saignements abondants et son accouchement tragique, toujours sur Instagram. "Le fluide autour de Jack avait beaucoup baissé, il flottait à peine. Par moments, j'étais sûre que le niveau était tellement bas que je sentais ses bras et ses jambes à l'extérieur de mon ventre, avait raconté la femme de John Legend. Après deux nuits à l'hôpital, le docteur m'a dit ce que je savais déjà, il était temps de dire au revoir. [Le bébé] n'aurait pas survécu, et moi non plus si ça avait duré plus longtemps. On a essayé la transfusion de plusieurs poches de sang, et chacune d'elle ressortait comme si nous n'avions rien fait", écrivait-elle.

Jack était le troisième enfant de Chrissy Teigen et John Legend, déjà parents d'un garçon et d'une fille prénommés Miles et Luna (2 et 4 ans). Le bébé a été incinéré et sa maman a conservé ses cendres.