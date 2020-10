Chrissy Teigen : Sa mère en pleurs devant son petit-fils mort né

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités communiquent directement avec leurs fans. Chrissy Teigen a annoncé aux siens la mort de son bébé, quelques instants après sa venue au monde. La mère du mannequin y a également exprimé sa profonde tristesse en publiant des photos d'elle à l'hôpital, tenant son petit-fils décédé.

Vilailuck, la mère de Chrissy Teigen et belle-mère de John Legend, compte plus de 350 000 abonnés. Elle partage avec eux sa passion pour la cuisine et sa vie avec ses petits-enfants. Jeudi 1er octobre, Vilailuck a réagi à la mort de son petit-fils Jack en publiant des photos d'elle, découvrant et portant le défunt bébé à l'hôpital. "J'ai mal au coeur, je t'aime énormément bébé Jack", écrit simplement @pepperthai2 en légende de sa publication. La grand-mère endeuillée ajoute le mot "Heureux" en hashtag, et écrit en thaïlandais.