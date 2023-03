Diaporama : Cristiano Ronaldo : Sa compagne Georgina Rodriguez a perdu plusieurs bébés, douloureuses révélations

1 / 13 Cristiano Ronaldo : Sa compagne Georgina Rodriguez a perdu plusieurs bébés, douloureuses révélations

Georgina Rodriguez fait une grosse révélation sur ses grossesses précédentes Les images du documentaire "I'm Georgina Rodriguez - Saison 2" sur Netflix.

La compagne de Cristiano Ronaldo est la star de l'émission de télé-réalité, I Am Georgina sur Netflix

Dans le show, elle évoque ses grossesses précédentes et fait une révélation sur les difficultés qu'elle a eu par le passé

"J'avais très peur à chaque échographie. Je me sentais très tendue parce que j'avais déjà fait trois fausses couches et j'étais rentrée à la maison en morceaux", raconte Georgina

Elle évoque aussi la difficulté d'annoncer la mort de son fils lors de l'accouchement. "Comme j'avais encore du ventre, je leur ai fait croire qu'Angel ne naîtrait que plus tard, après sa soeur", explique-t-elle

La nouvelle saison de I am Georgina sortira le 24 mars sur Netflix

Cristiano Ronaldo (meilleur joueur), son fils Cristiano Jr et sa compagne Georgina Rodriguez enceinte - The Best FIFA Football Awards 2017 au London Palladium à Londres, le 23 octobre 2017.

Les larmes de Cristiano Ronaldo après la défaite de l'équipe du Portugal face au Maroc (1-0) en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022), le 10 décembre 2022.

Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo en famille sur Instagram

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez à la soirée MTV European Music Awards 2019 (MTV EMA's) au FIBES Conference and Exhibition Centre à Séville en Espagne, le 3 novembre 2019

Les larmes de Cristiano Ronaldo après la défaite de l'équipe du Portugal face au Maroc (1-0) en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022), le 10 décembre 2022.