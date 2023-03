Cristiano Ronaldo : Sa compagne Georgina Rodriguez a perdu plusieurs bébés, douloureuses révélations

C'est l'une des femmes de footballeur les plus célèbres de la planète et en quelques années, Georgina Rodriguez est devenue une marque à elle seule. Depuis sa rencontre avec Cristiano Ronaldo, la belle Espagnole d'origine argentine a fait un sacré chemin pour devenir une influenceuse extrêmement suivie sur les réseaux sociaux. Avec plus de 47 millions d'abonnés sur Instagram, elle est encore loin de son compagnon (qui en compte 563 millions !), mais elle a réussi à très bien mener sa barque et elle a désormais sa propre émission, à l'image de Kim Kardashian.

Sur Netflix, la belle brune de 29 ans est la star de I Am Georgina, une émission de télé-réalité diffusée en 2022 et dans laquelle on suit son quotidien d'influenceuse, femme d'affaires, mais également femme de footballeur et mère de famille. Un show qui a visiblement rencontré son public puisqu'une seconde saison va sortir le 24 mars prochain sur la plateforme de streaming. Dans la bande-annonce, on a déjà pu voir la compagne de Cristiano Ronaldo évoquer le terrible drame qu'elle a vécu l'an dernier, lors de l'accouchement de ses jumeaux. Si la petite Bella Esmeralda est en pleine forme, son frère n'a pas survécu, plongeant toute la famille dans le désarroi.

J'avais très peur à chaque échographie

Ce n'est que quelques mois avant l'accouchement que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont fait l'annonce de l'arrivée de leurs jumeaux. D'après les informations du site El Espanol, la jeune mère de famille revient sur cette grossesse compliquée dans la deuxième saison de l'émission de Netflix et elle fait une révélation d'importance. "J'avais très peur à chaque échographie. Je me sentais très tendue parce que j'avais déjà fait trois fausses couches et j'étais rentrée à la maison en morceaux", avoue-t-elle. La compagne du football évoque ensuite la difficulté de dire à ses autres enfants que le petit garçon n'avait pas survécu à l'accouchement : "Comme j'avais encore du ventre, je leur ai fait croire qu'Angel ne naîtrait que plus tard, après sa soeur", raconte-t-elle, expliquant que c'est le champion, qui joue désormais en Arabie saoudite, qui avait finalement dû l'annoncer à leurs enfants.