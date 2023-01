Cristiano Ronaldo interdit de vivre avec Georgina Rodriguez ? Cette loi qui pourrait mettre leur couple en péril

C'est le transfert record de ce début d'année. S'il n'a pas vraiment brillé pendant la Coupe du monde, où il a vu son rival de toujours Lionel Messi remporter le seul trophée qui lui manquait, Cristiano Ronaldo a néanmoins réussi à faire parler de lui assez rapidement après la fin de la compétition. Viré de Manchester United après son interview explosive en novembre, il a vite rebondi en s'offrant un contrat en or du côté d'Al-Nassr, en Arabie saoudite. D'après les informations sorties dans la presse, il toucherait près de 200 millions d'euros par saison, de quoi se trouver une très belle propriété dans son nouveau pays d'accueil, mais pourra-t-il y vivre avec sa compagne Georgina Rodriguez ? Rien n'est moins sûr...

En effet, comme plusieurs médias l'ont rapporté, l'Arabie saoudite est un pays qui applique la loi islamique et cela signifie donc que seuls les couples mariés sont autorisés à vivre sous le même toit. Or, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ne sont pas mariés, ce qui signifie qu'ils ne devraient pas pouvoir habiter ensemble. Une situation complexe, mais si l'on en croit EFE, la Charia ne s'appliquera pas dans le cas du footballeur de 37 ans. "Bien que les lois du royaume interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont récemment commencé à fermer les yeux et à ne plus poursuivre personne. Bien que ces lois soient utilisées quand il y a un problème ou un crime", a déclaré un avocat à l'agence de presse espagnole. Toujours d'après leurs informations, il faudrait néanmoins que la jeune femme obtienne un visa pour pouvoir vivre sur place.

Un couple déjà au bord de la rupture ?

Si le juteux contrat signé par Cristiano Ronaldo devrait lui donner le sourire, le joueur traverserait une crise dans son couple. D'après la chaîne de télévision espagnole Telecinco, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez seraient au bord de la rupture et traversent actuellement une grave crise. Des informations qui restent pour l'heure aux stades des rumeurs puisque ni le footballeur, ni sa compagne ne se sont exprimés sur le sujet dans la presse.