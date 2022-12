"L'année la plus compliquée de ma vie" : Georgina Rodriguez revient sur la mort de son bébé...

En couverture du numéro de l'édition espagnole de ELLE de janvier 2023, Georgina Rodriguez s'est confiée pour le magazine sur son année 2022 loin d'être évidente, puisqu'elle a notamment été marquée par le décès tragique d'Angel, l'un des jumeaux qu'elle attendait avec son compagnon, le célèbre footballeur Cristiano Ronaldo . "Cette année a été la plus compliqué de ma vie. Le moment le plus heureux est devenu le plus triste. C'est quelque chose qui m'accompagnera toute ma vie et qu'on ne pourra jamais oublier", a-t-elle déclaré.

Un moment très douloureux à vivre pour la top model argentino-espagnole, qui pour rappel, est déjà maman avec le sportif d'Alana (5 ans) et Bella Esmeralada, née il y a huit mois. De son côté, le quintuple Ballon d'Or est le papa de Cristiano Jr (12 ans) et des jumeaux Eva et Mateo (5 ans) né de mères porteuses. A cinq, ils forment une magnifique famille recomposée qui doit probablement rentre très fier la jolie brune et son chéri.