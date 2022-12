Diaporama : "L'année la plus compliquée de ma vie" : Georgina Rodriguez revient sur la mort de son bébé...

"L'année la plus compliquée de ma vie" : Georgina Rodriguez revient sur la mort de son bébé...

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez. © Instagram, cristiano

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez à la soirée MTV European Music Awards (MTV EMA's) au FIBES Conference and Exhibition Centre à Séville en Espagne. © BestImage

7 / 11