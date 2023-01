Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez folle de jalousie, leur couple au bord de la rupture ?

Le 3 janvier a été particulièrement chargé en actualité pour les amateurs de football, qui ont vécu une journée pour le moins contrastée. L'évènement était évidemment au Brésil où tout un pays a pleuré la disparition de la légende Pelé, héros national dont les derniers hommages ont eu lieu. Pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres, Cristiano Ronaldo avait droit à sa présentation dans son nouveau club d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Une grande première sous l'oeil de centaines de caméras du monde entier et de milliers de fans venus applaudir leur idole, qui a signé un contrat record à près de 200 millions d'euros par année.

Pour ce gros évènement, le club avait mis les petits plats dans les grands avec une présentation sur le terrain du stade, en présence de tous les enfants de Cristiano Ronaldo, ainsi que de sa compagne et mère de 2 des 5 enfants du footballeur de 37 ans, Georgina Rodriguez. Interrogée par une ravissante animatrice pendant la cérémonie, le Portugais s'est montré particulièrement sympathique à son égard, affichant son plus beau sourire et faisant même un selfie avec elle, ce qui n'a visiblement pas trop plu à sa compagne. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, relayées par plusieurs gros comptes sur Twitter et on peut voir le visage sévère de la sublime espagnole, qui contraste beaucoup avec l'attitude détendue de son amoureux.