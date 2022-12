Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez lui offre un cadeau absolument hors de prix, il hallucine totalement

Les derniers mois de Cristiano Ronaldo ont été quelque peu délicats. C'est même le moins que l'on puisse dire tant le sportif portugais de 37 ans connaît une descente aux enfers d'un point de vue sportif. Mis sur le banc en club comme en sélection au cours de la dernière Coupe du Monde au Qatar, l'immense footballeur qu'il a été se retrouve à jouer les seconds rôles, chose qui ne lui est jamais arrivé au cours de sa carrière.

Une frustration que l'on a pu voir lors de l'élimination de l'équipe nationale portugaise de football lors de la Coupe du Monde, en quarts de finale contre le Maroc. Celui que l'on surnomme CR7 était remplaçant au coup d'envoi et n'a pu cacher son flot de larmes à la fin de la partie, pour ce qui était sa toute dernière participation à la plus prestigieuse des compétitions internationales.

En club, ce n'est pas vraiment mieux. Si ce n'est pire, puisque Cristiano Ronaldo et Manchester United, le club anglais où il a véritablement explosé au cours des années 2000 et dans lequel il est revenu lors de l'été 2021, ont mis fin à leur collaboration avant la Coupe du Monde.

Actuellement, les rumeurs se font d'ailleurs de plus en plus pressantes quant à une signature imminente dans un club d'Arabie Saoudite, pour un salaire qui pourrait être le plus important de tous les temps, tous sports confondus, pour un athlète. Et ce malgré le faible challenge sportif que représente cette opportunité. Une situation qui contraste particulièrement avec celle de son rival de toujours, l'argentin Léo Messi, qui vient lui de remporter la Coupe du Monde face à la France et revient à son meilleur niveau avec son club, le Paris-Saint-Germain.