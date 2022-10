Cristiano Ronaldo au fond du trou : l'icône de Manchester sort enfin du silence !

C'est un contraste saisissant qui existe entre deux anciens coéquipiers, qui ont tout gagné ensemble au Real Madrid, mais qui ont pris des trajectoires bien différentes depuis. Lundi dernier, Karim Benzema a soulevé son premier Ballon d'Or au terme d'une saison exceptionnelle avec le club madrilène, tandis que Cristiano Ronaldo se morfond depuis le début de la saison sur le banc des remplaçants de Manchester United. Une situation qui semble lourdement peser sur les épaules du Portugais, qui ne supporte plus le traitement de son entraîneur à son égard.

Laissé sur le banc de touche toute la partie mercredi dernier contre Tottenham, Cristiano Ronaldo a décidé de rentrer aux vestiaires alors que le match n'était pas encore terminé. Une manière très forte d'exprimer son mécontentement et un véritable manque de respect selon les dirigeants de Manchester United, qui envisagent des sanctions à son égard. Écarté du groupe pour le moment, le joueur de 37 ans semble dans une bien mauvaise posture et s'il ne s'était pas exprimé jusqu'ici, il vient tout juste de le faire. Sur son compte Instagram, l'homme le plus suivi au monde avec plus de 490 millions d'abonnés, a publié un long message pour expliquer la situation qu'il traverse. "Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, j'essaie de vivre et de jouer respectueusement avec mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs. Cela n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Je suis la même personne et le même professionnel que j'ai été pendant les 20 dernières années", écrit-il.

J'ai toujours essayé de donner l'exemple moi-même aux jeunes

Visiblement touché par la situation actuelle avec son club, celui que l'on présente souvent comme un bourreau de travail et un joueur exemplaire explique sa vision des choses. "J'ai toujours essayé de donner l'exemple moi-même aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j'ai représentées. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible et parfois la tension du moment prend le dessus", lâche-t-il, sans donner plus de détails sur les raisons de son craquage. Malgré cette période très délicate, le compagnon de Georgina Rodriguez conclut sur un message d'espoir qui devrait plaire à ses fans : "En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington (le centre d'entraînement de Manchester United, ndlr) soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option. Ça n'a jamais été le cas."